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Çorlu belediye meclis üyesi, silahlı saldırıda yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde AKP'li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yaralandı.

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Çorlu belediye meclis üyesi, silahlı saldırıda yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Sancak 2’nci Sokak'taki bir çocuk parkında meydana geldi.

Eşi ve çocuğuyla parkta bulunan AKP’li belediye meclis üyesi Şükrü Erhal’a, motosikletle gelen kişi tabanca ile ateş etti.

Şükrü Erhal, bacaklarına isabet 3 mermi ile yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erhal, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Erhal, taburcu edildi.

Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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