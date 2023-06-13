Çorum’da 19 kişi mantardan zehirlendi

Çorum'da doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi tedavi altına alındı. Kentte iki gün önce de yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi tedavi görmüştü.

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Çorum kent merkezi ile Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen hastaların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İKİ GÜN ÖNCE DE 14 KİŞİ TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Çorum’da iki gün önce de kent merkezi ile Bayat ilçesinde topladıkları mantarları yiyen 14 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvurdukları hastanede tedavi görmüştü.

(AA)

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