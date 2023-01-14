Cumhur İttifakı’nda kredi çatlağı!

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gündeme gelen 507 milyon lira kredi kullanma teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Yaklaşık 4 milyar lira borcu bulunan belediyenin kredi kullanmasına CHP, İYİ Parti'nin yanı sıra Cumhur İttifakı üyesi MHP'nin de hayır oyu vermesi dikkat çekti.

İsmail AKDUMAN

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Yaklaşık 4 milyar lira borcu olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, belediyenin 507 milyon lira kredi kullanmak istemesi tartışmaya neden oldu.

Belediyenin borcunun çok fazla olduğunu ileri süren CHP ile İYİ Parti, kredinin nerelerde kullanılacağını bilmediklerini ileri sürerek karşı olduklarını dile getirdi.

CHP Grubu adına konuşan meclis üyesi Hasan İpek, “Büyükşehir Belediyesi 570 milyon lira gibi ciddi bir borçlanma içerisine giriyor. Seçime kısa zaman kala bu kadar borçlanmaya sıcak bakmıyoruz” derken İYİ Parti Grup Başkanvekili Ayhan Ayvaz, belediyenin borç stokunun arttığına dikkat çekti.

“İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’İN BORÇLARINA BAKIN”

Başkan Mustafa Demir, 570 milyon liralık kredinin yürütülmekte olan ve yapılacak projeler için kullanılacağını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

*Kamuda borçlanmayı ne kadar uygun sağlarsanız o kadar uygun borçlanırsınız. Bu kararı almak demek hemen borçlanmayı beraberinde getirmiyor. Biz sizlerden yetki alıyoruz.

*Uygun projeye ne kadar kredi kullanacağımızı belirleyeceğiz. Belediyeler ihale bedelinin üstünde kredi kullanamaz. Yargının ‘yapamazsınız’ dediği bir yatırımı belediye zaten yapamaz. Yargının yapamaz dediği gerekçeyi, düzelterek karara bağlayan belediye o yatırıma devam eder. O krediyi de kullanır. Belediyeyi toplam bütçemizin 3 katı borçla devraldık.

*Buna SASKİ ve şirketler dahil. Şu anda toplam bütçemizin yarısından daha az borcumuz var. Önce CHP'li belediyenin borç yüküne bakalım, bütçesine bakalım.

*Türkiye'de borç yükü en düşük olan belediyelerdeniz. 80 milyon avro raylı sistem borcu ve SASKİ'nin 40 milyon avroluk arıtma tesisi yapımı borcuna rağmen bu durumdayız. Ankara, İstanbul ve İzmir'in borç yüklerini de bakabilirsiniz.

MAKAM ARACI 4 MİLYON LİRAYA ALINMIŞ

Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni alınan ve piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon lira olan lüks makam aracıyla ilgili de konuştu.

Alınan araçların belediye şirketlerinin karı üzerinden alındığını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

*İki şirketimizin karından ödemek üzere aldık. Siz nereden bileceksiniz ki bir belediyenin şirketi kar eder ve oradan araç alır. Sizin belediyelerde böyle bir gündeminiz yok ki.

*Siz mevcut borcu ödeyemeyip, kurda kuşa da festival alanına varana kadar hacizden başkasına kaptırmış bir belediyesiniz. Bunlardan ne anlarsınız ki. Makam araçları belediyenin ihtiyacı için alındı. 3,5 yıl içinde 1 yıl kiralık araca bindim.

*Bu araçları da kanser tedavisi görmeye başladıktan 3 ay sonra aldık. Benim için değil, benden sonra gelenin ihtiyacı olur diye aldık. Bunu da başka bir yere saptırdınız. 4 milyon gibi bir paraya mal oldu. Ben bu ticari kuralı belediye adına işlettim.

*Bunlar speküle edildiği için benden sonra gelen binsin diye aldım. Kendime değil, benden sonraki başkana aldım. Hani siz beni başarısız buluyorsunuz, seçime girip kazanacaksınız, sizin adayınıza aldım.

*Benim 4 yılım doldu. Bundan sonra ne aracı kullanacağım. Bir ayağım çukurda zaten. Böyle bir imkan doğdu ve biz de kullandık.

MHP DE HAYIR DEDİ

Konuşmaların ardından belediyenin 507 milyon lira kredi kullanma talebine, CHP, İYİ Parti ile birlikte Cumhur İttifakı üyesi olan MHP’li meclis üyeleri de hayır oyu verdi.

Ancak teklif, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP’li üyelerin evet oylarıyla kabul edildi.