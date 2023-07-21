Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı’nın annesinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın annesi Fatma Yazıcı, 19 Temmuz’da hayatını kaybetti. 96 yaşında vefat eden Yazıcı için bugün Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan’ın yanı sıra Hayati Yazıcı’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok bakan ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.

BU EVLATLAR ONUN EBEDİ ALEMDE DE EN ÖNEMLİ ŞAHİTLERİ OLACAKTIR

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Hakka uğurladığımız Fatma annemiz yol ve dava arkadaşım Hayati Beyin valideleri ve bu yolda, bu davada beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve bizlerle beraber yol yürümesine vesile olan Fatma annemiz için Diyanet İşleri Başkanım teskiye en güzel şekilde yaptılar. Ayet-i Kerimede Rabbim, her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Fatma annemiz de 96 yaşına ulaştı, böyle bir ömür. Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz. Bizler de Fatma annemiz için hayır dualarında bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah Rabbim cennetiyle, cemaliyle birlikte müşerref kılsın” dedi.

Fatma Yazıcı’nın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığına götürüldü. (DHA)

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