Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘vize sorunu’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri’nde TOBB 79. Genel Kurulu’na katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraber yürüdük. Ekonomimize saldıranları beraber püskürttük.

Türkiye’yi her yıl ortalama yüzde 5.5 beraber büyüttük. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye’nin otomobili TOGG’u sizlerin de katkısıyla gerçeğe dönüştürdük.

*Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini kamu, özel sektör dayanışmasıyla beraberce yazdık.

*Bundan sonra da yolumuza beraber devam edeceğiz. Farklı hesapları olanları asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin sorunlarına ortak akılla çözüm arayacağız. Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.

“BİR KADER SEÇİMİ YAŞADIK”

*Tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz.

*Sokaklardaki coşkunun arkasında yatan sebepleri de analiz edeceğiz. Anlamı ve sonuçlarıyla ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Her bir insanımız bu seçimin kazananıdır.

*Hiçbir baskı altında kalmadan iradesini sandığa yansıtan her bir kardeşim bu seçimin kazananıdır.

*Dünyanın dört bir yanında Türkiye denilince gözleri parlayan, gözlerinden damlalar akan, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazananıdır.

ENFLASYON MESAJI

*Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kaybını telafi edecek adımları atmaktayız.

*Bir diğer sıkıntımız enflasyonun yol açtığı fiyat artışından kaynaklanan sıkıntılardı. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik. Yine biz olacağız.

*Yakın çevremizdeki krizlerin çözümünde daha çok inisiyatif alarak bunların çözümünü sağlayacağız.

*Dün akşam itibariyle 110’a yakın telefon ve mesajlarla ülke liderleriyle görüşme yaptık.

*Hepsiyle mutabakatımız şu; her alanda birliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz.

*İnşallah kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Hedefimiz çevremizde barış ve güvenlik sağlamak.

*Sayın Putin ile yaptığımız son görüşmede tahılların özellikle fakir Afrika ülkelerine gönderilmesini teyit ettik. Tüm ülkelerle işbirliğimizi artırmaya devam ettik.

*Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyasının beklentilerinin de farkındayız. TOBB’un genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye çaba gösterdik. İstişarelerimize devam edeceğiz.

VİZE MESAJI

*Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız.

*Sizlerin her alanda önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Dünyadaki konjonktür belki de bize fırsatlar sunuyor.

*Bu fırsatları sahte gündemlerle heba edemeyiz. Altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum.

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