Cumhuriyet Gazetesi’nde deprem
Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan krizde yeni perde... Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu görevden alındığını duyurdu.
Geçen ocak ayında Cumhuriyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni olan Tuncay Mollaveisoğlu’nun görevine son verildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mollaveisoğlu, “Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı… ‘Taraf olursan görevden alırız’ dediler. Gazeteciliğin tarafında oldum.. Görevden alındım… Okurlarımıza, dostlarıma saygı ile duyuruyorum” ifadelerini kullandı.
ÜÇ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Geçen hafta Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi avukat Turan Karakaş; Tuncay Mollaveisoğlu’ndan önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında bir e-ticaret firmasından kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
YAZISI SANSÜRLENDİ
Tuncay Mollaveisoğlu dün gazete yönetiminin iddialara yeterince ilgi göstermediğini anlatan yazısının sansürlendiğini belirterek, yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhuriyet'ten yapılan karşı açıklamadaysa Mollaveisoğlu'nun “gazeteye uyum sağlayamadığı” öne sürüldü.