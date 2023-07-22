Danimarka’dan gelip eşi ve kızını otelin havuzunda öldürdü

Danimarka'da yaşayan Yaşar T., bir süre önce Türkiye'ye tatile gelen boşanma aşamasındaki eşi Zübeyde T. ile 6 yaşındaki kızları Hatice T.'nin izini sürüp, Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Yaşar T., polisi arayarak teslim oldu.

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otelde saat 14.30’da meydana gelen olayda, anne ve 6 yaşındaki kızı bıçaklanarak öldürüldü.

Danimarka’da yaşayan Zübeyde T., kızı Hatice’yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana’ya geldi. Zübeyde T., buradan da Nevşehir’in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti.

Bunu öğrenen Zübeyde T.’nin boşanma aşamasındaki eşi Yaşar T. de önce Adana’ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos’taki otele geçti. Yaşar T., otelin havuzunda yüzerken bulduğu eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar T., yanındaki bıçağı çekip eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde T. ile kızı Hatice T.’nin öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Yaşar T., polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan Yaşar T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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