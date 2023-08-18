Datça’da plaja girecek vatandaşlara bariyerli engel

Sinema ve dizi oyuncusu Janset Paçal’ın Muğla’nın Datça ilçesi sahilinde çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündeme oturdu. Bir işletme tarafından plaja konulan bariyerlerin yer aldığı fotoğrafa çevreciler tepki yağdırdı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesi Taşlık Plajı'nda sinema ve dizi oyuncusu Janset Paçal'ın çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündeme oturdu.

Paçal fotoğrafı Twitter hesabından “Burası Taşlık plajı. Şezlongların sınırında da paravan var ki dışarıdan girilmesin. @datcabelediyesi. Bunun Anayasaya aykırı olduğunu bildikleri halde inadına yapıyorlar. Diliyorum siz açgözlü işletmeler aynı adaletsizlikle muhatap olun ve kimse sesinizi duymasın” sözleriyle paylaştı.

Vatandaşlar paylaşımdaki plaj uygulamasına büyük tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşımda şunlar dile getirildi:

“Burası Datça Taşlık Plajı. Kaçak bungalowlarla sahili gasp edenler, şezlong ve şemsiyelerle de her yeri kuşattılar. Yetinmediler, bir de barikat koyarak sahili halka kapattılar. Bas parayı, gir içeri. Para yoksa, deniz de yok. Anayasal suç bu.”

SAHİLLERİ MUĞLA VALİLİĞİ, KURDUĞU ŞİRKET İLE KİRALIYOR

Bir başka paylaşımda gazeteci Sedat Kaya şunları paylaştı:

“Bu sahilleri bizzat Muğla Valiliği’nin bir şirket kurarak işletmelere kiraladığını biliyoruz. O yüzden, onların bir şey yapacağı yok. Zaten aylardır Datça’da kaymakam da yok.

Peki, Datça Belediyesi sen neredesin? Kaçak tesisleri yıkmak senin görevin değil mi? Belediye Başkanı Gürsel Uçar geçen hafta bizzat bana ‘Orayı yıkacağız’ dedi. Ne bekleniyor? Sezonun bitmesi mi?

Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen’e gittiğinde vatandaş ‘Arabaya değil, barikata' diye bağırmıştı. Koltuklardan kalkın! Barikata, barikata…”