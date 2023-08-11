Davalık olan kavşakta motosiklet çarpan Asmin yaşam savaşı veriyor

İstanbul Esenyurt'ta motosikletin çarptığı 9 yaşındaki Asmin, annesi ve yakındaki bir hemşire tarafından kucakta taşınarak yakındaki hastaneye ulaştırıldı. Kalp masajı yapılarak yaşama döndürülen Asmin yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün öğle saatlerinde Avcılar’dan Esenyurt yönüne giden Enes Aydın, Firuzköy Bulvarın’da annesiyle yolun karşına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Asmin Tatlı’ya çarptı. Yola savrulan çocuğu gören annesi onu kucaklayarak yakındaki hastaneye ulaştırdı.

Yakındaki özel hastanede görevli hemşire Melek Yıldırım, hastaneye panik içerisinde gelen annenin kucağındaki çocuğu alarak acil servise götürdü. Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata döndürüldü.

9 yaşındaki çocuk Çam Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı Asmin Tatlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda süreceği öğrenildi.

“KALP MASAJININ ARDINDAN KALBİNİN ATTIĞINI TESPİT ETTİK”

Hemşire Melek Yıldırım, kaza geçiren çocuğu yolda annesinin kucağından alarak, hastaneye getirdi. Melek Yıldırım, “Kafeteryada oturuyordum bir anda çığlıkları duydum. Dışarı çıktığımda annenin kucağında çocuğu gördüm. Can havliyle getiriyordu. Koşarak kucağından aldım ve kırmızı alana güvenli alana aldık hastamızı. Anestezi doktorumuz hemen geldi. İlk müdahalemizi yaptık solunum yolunu açtık kalp masajına başladık. Kalbinin attığını tespit ettik. Hastaya gerekli tıbbi müdahaleleri yaptık 112’den destek istedik, yoğun bakımda yer olmadığı için. Hızlı bir şekilde sevk ettik. İnşallah sağlığına kavuşur biz de mutlu oluruz” dedi.

“HIZLI MÜDAHALE İÇİN KAVŞAKLARIN AÇILMASI GEREKİYOR”

Kazanın yaşandığı kavşakla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Hemşire Yıldırım, şunları söyledi:

“Sürekli orada kazalar meydana geliyor. Hızlı müdahaleyi engelleyen bir kavşak. Çocuğun anne kucağında getirilmesi yerine hızlı bir şekilde müdahaleye de koşabilirdik. Geçişler bizde sorun olduğu için anne bizde hızlı bir şekilde kucaklayıp getirdi. Boyun kırığı varsa düzgün müdahale de edilememiş olabilir.

Bu kavşak ciddi bir sorun. Birçok kişinin de ölümüne sebep oldu. Bunun hızlı bir şekilde düzeltilip bu yolun açılması lazım. Bizim daha hızlı etkili müdahale edebilmemiz için de açılması gerekiyor. İnaşllah, bizim temennimiz hızlı bir şekilde bu kavşağın açılması. Yolun bu tarafında oldu kaza ama diğer tarafta olsa biz hızlı geçiş sağlayamıyoruz.

Vakaya hızlı bir şekilde çıkamıyoruz ya da ambulans hızlı bir şekilde gelmiyor. Uzun bir yoldan dönüp bize gelmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir süre kaybı oluyor”

Hemşire Yıldırım, “Asmin’in hızlı müdahaleyle yaşama tutunmasını sağladık zaman kaybı olmadı ama farklı hastalarda bunlar zaman kaybına neden oluyor. Bunun kendimize de başkasına da olmasını istemeyiz. O yüzden hızlı müdahale için kavşakların açılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KAVŞAK DAVALIK OLMUŞTU

Kazanın olduğu Avcılar ile Esenyurt’taki 4 mahallenin kesişim noktasındaki kavşaktan yolun karşısındaki hastaneye ulaşmak için 800 metre ileriye gidip dönmek gerekiyor. Ambulansların yoğun trafikte 2 kilometre ileriye giderek dönmeleri ve hastaneye ulaşmaları zaman kaybına neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılan kavşakla ilgili Esenyurt Kaymakamlığı açtığı davayı kazandı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’ne kavşağın açılması için tebligat gönderildi.

Avcılar’daki Firuzköy ile Esenyurt’taki Doğan Araslı Bulvarı’nı birleştiren kavşak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında alınan kararla trafik yoğunluğu gerekçe gösterilerek bariyerlerle kapatıldı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt’tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı’nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılması tepkilere neden oldu.

İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar Belediyesi’ne yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı. Ancak, Esenyurt Belediyesi’nin başvurusu üzerine İBB, 10 Kasım 2021 tarihinde kavşağı tekrar kapattı.

Esenyurt Kaymakamlığı, kritik konumdaki bu kararın trafik yoğunluğunu artırdığını, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada büyük gecikmelere neden olduğunu belirterek İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde kararın iptali için dava açtı. Davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu.

Esenyurt’tan Avcılar yönüne giden araçların iptal edilen kavşaktaki trafik lambaları nedeniyle gereksiz beklediği, buradan dönemeyen araçların yoğun trafikte en az 2 kilometre giderek tekrar dönüş noktasına gelebildiği belirtildi.

Mahkemeye ulaştırılan belgelerde, sözkonusu kavşakta bulunan tam teşekküllü hastaneye, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yönlendirilen ambulansların yüzde 8.9 oranında direkt hastaya acil müdahalede bulunduğu, kavşaktaki özel hastane ambulansının da yoğun olarak hastaneler arası nakil amacıyla kullanıldığının belirlendiği ifade edildi. İstanbul 3.İdare Mahkemesi kavşağın kapatılmasına karar verdi.

Esenyurt’taki Akşemsettin ve Namık Kemal mahallelerinin kesiştiği noktadaki kavşak için verilen karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun (UTK) aldığı kavşağı kapatma kararını iptal etti.

Mahkeme, UTK’nın bu kavşağı kapatma yetkisinin bulunmadığını, bu konuda tek yetkili yerin UKOME olduğunu açıklayarak verilen kararı iptal etti. Böylece Esenyurt’taki Akşemseddin Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı ile Avcılar’daki Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı Geometrik Düzenleme Projesinin kabulüne ilişkin Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun (UTK) 10 Kasım 2021 tarihinde aldığı karar geçersiz hale geldi. (DHA)