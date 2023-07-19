Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu’nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Görüşmede ayrıca CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.