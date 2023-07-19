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Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ziyaret 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

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Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ziyaret 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu’nun, partisinin CHP listelerinden seçilen milletvekilleri için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca  CHP’nin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasının da ele alındığı ifade edildi.

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