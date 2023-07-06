Dehşet evi! Kayınpeder gördüğü manzara karşısında kalp krizi geçerdi

İstanbul Sarıyer'de aile faciası yaşandı. Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti. Eve gelen kayınpeder Mehmet Şahin ise gördüğü manzara karşısında kalp krizi geçirdi.

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Sarıyer Pınar mahallesinde Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin’i pompalı tüfekle vurdu.

Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti. S. Şahin’in eşi ve Erdal Şahin’in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

KAYINPEDERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Mehmet Şahin’in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (AA)

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