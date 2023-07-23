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Dehşet kamerada: Kadını döve döve bayılttı, sonra yerlerde sürükledi

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını bayıltana kadar dövdü daha sonra da sürükleyerek park halindeki minibüse bindirmek istedi. Olaya tepki gösteren vatandaşlara da tehditler savuran şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma: 18:48 - 23 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Esenyurt’taki dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Piri Reis mahallesinde yaşandı.

DÖVE DÖVE BAYILTTI

Sokak ortasında bir kadınla tartışan şüpheli, kadını döverek bayılttı.

Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TEPKİ GÖSTERENLERİ TEHDİT ETTİ

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da “Polisi arıyorum”, “Ne yapıyorsunuz ?” diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

“Yarın sabah sizin için geleceğim” diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.  (DHA)

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