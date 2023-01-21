Demokrasi Üniversitesi’ni Rektör’ün eşi mi yönetiyor?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper ile eşi hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Gökmen ULU

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper ile eşi hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Rektör hakkında çok sayıda iddia olduğunu belirten Sertel, “Bu iddiaları araştırmak için soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa soruşturma açılması düşünülmekte midir?” diye sordu. Sertel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti: “ İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü'nün eşi Cenk Tunçsiper'in sahibi olduğu sigorta acentesinden araçların kaskosunun yapılması için personeli aradığı ve bu konuda baskı yaptığı doğru mudur? Rektörün eşinin üniversitenin güvenlik kameralarını izlemeye erişim hakkı var mıdır? Üniversitenin tüm iç işlerine müdahil olduğu doğru mudur? İzmir Demokrasi Üniversitesi'ni kim yönetmektedir? Atanabilmek için en az 80 yabancı dil puanı gerekmektedir. Rektör dahil olmak üzere üniversite senatosunun yarısından fazlasının üniversitenin atama kriterlerini karşılayamadığı doğru mudur? Rektörün eşinin ve onun arkadaşı olan bir siyasi parti yöneticisinin üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptığı, kendilerine kolaylık sağlandığı ve tüm derslerden AA alarak geçtikleri doğru mudur? Araştırma görevlilerine, ‘rektöre hediye alınacak' iddiasıyla 500 TL verme baskısı yapılmış mıdır?”

ERDOĞAN ATADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Nisan 2021'de rektör olarak atanan Tunçsiper, Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu. 1995 yılında doçent, 2001'de profesör unvanını aldı.