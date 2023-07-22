Demokrat Parti’de yeni görevlendirme
Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanındaki görevlendirmelerde değişikliğe gidildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, DP Genel İdare Kurulunun Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında toplandığı bildirildi.
Açıklamada, partinin Başkanlık Divanındaki görevlendirmelerde bazı değişikliklere gidildiği belirtildi.
BÜLENT ERDİNÇ’E YENİ GÖREV
Daha önce Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinde bulunan Barbaros Hayrettin Binicioğlu’nun Sosyal Politikalar Başkanı olduğu, Yerel Yönetimler Başkanlığı’na da Bülent Erdinç’in getirildiği ifade edildi.
Kadın Politikaları Başkanlığına İrem Taşpınar, Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanlığına Cenk Küpeli’nin getirildiği belirtilerek, Genel Sekreterliğe Ertan Küçükay, Parti Sözcülüğüne ise İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş’ın görevlendirildiği açıklandı.
İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Serdar, İzmir İl Başkanlığı görevine ise Ozan Demirbaş’ın atandığı kaydedildi. (AA)