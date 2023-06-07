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Demokrat Parti’den CHP’ye destek kararı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP’nin TBMM Başkanı Adayı Tekin Bingöl’ü TBMM Başkanlığı seçiminde destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

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Demokrat Parti’den CHP’ye destek kararı

CHP, TBMM Başkanı seçimi için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile Meclis Genel Sekreterliğine gelerek dün saat 17.00'de dilekçeyi verdi.

UYSAL'DAN DESTEK

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Tekin Bingöl'ü TBMM Başkanlığı seçiminde destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

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