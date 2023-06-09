Deniz kıyısında cesetleri bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Ordu'da deniz kıyısında cesetleri bulunan Muhammet Hekimoğlu (19) ile Göktan Sedat Günaydın'ın (20) cenazeleri yan yana toprağa verildi.

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Ordu’nun Altınordu ilçesinde, Ayışığı otoparkı mevkisinde dün sabah yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi ‘ne haber verdi. Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede inceleme yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı.

Yapılan incelemede, cesetlerin Göktan Sedat Günaydın ile arkadaşı Muhammet Hekimoğlu’na ait olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan cenazeler, Akköse Mahallesi’ne getirildi. Burada Günaydın ve Hekimoğlu için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. İki arkadaşın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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