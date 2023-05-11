Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Duyuruya göre, saat 18.15’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak. (AA)