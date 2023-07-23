Denizde kadın cesedi bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin, 10 Temmuzda hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Fatsa’da devriye atan jandarma ekipleri, denizde T olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.
Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cesedin, ilçede 10 Temmuzda hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. (DHA)