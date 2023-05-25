Denize atlayan kişi polisi harekete geçirdi

Beşiktaş sahilinde denize atlayan kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu kişinin hayatından endişe eden çevre sakinlerinin ihbarı ise polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

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Beşiktaş vapur iskelesinin yanından dün saat 23.30 sıralarında denize atlayarak uzun süre denizde kalan kişi, daha sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler olay yerine gelmeden, yorgun düşerek sahile tekrar döndüğü görülen kişiye vatandaşlar yardım etti.



Denizden çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olayı gören Koray Çeperli, “Arkadaş sanırım alkollüydü. Buradan koşarak denize atladı. Denize açıldıktan sonra 15-20 dakika gözükmedi. Bizi de çok korkuttu. Daha sonrasında biz ambulansı, polisi aradık. Sahil güvenlik geldi.



Arkadaş kendisi yüze yüze buraya kadar geldi. Çok yorulmuştu, bitkindi. Daha sonra ambulans ekipleriyle hastaneye kaldırıldı” dedi.(DHA)

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