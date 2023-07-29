Denizli’de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de bir geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı. Polis bölgede geniş bir güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tesis içinde katı atıkların yanı sıra kimyasal madde ve atık yağ olduğu ileri sürüldü. 4 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda bilinmeyen nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tesis içindeki katı atıkların bir kısmının kimyasal özellik göstermesi yangının kontrol edilmesini güçleştirdi. Kilometrelerce öteden görülen zararlı dumanlar yangın yerine yaklaşan vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.

Polis bölgede geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu. İşletmeye bağlanan yollar kesildi, trafik akışı engellendi. Yangının çıktığı işletmenin hemen yanı başında bir doğalgaz dolum tesisinin bulunması alarmı üst seviyeye çıkardı. İtfaiye ekipleri bu bölüme öncelik verdi. İşletmenin kırılan camlarından içeri su sıkıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer itfaiye ekiplerinin de maskeleri ile yangına müdahale ettikleri görüldü. Yangına müdahale eden ekipler dönüşümlü olarak dinlendirildi ve dumandan etkilenmelerinin önüne geçildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerine Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe itfaiye ekipleri de destek oldu.

Yangın yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, tesisin hala tehlikeli olduğu kaydedildi. Bu arada yanan işletme içinde atık yağ bulunduğu da öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir Marmaris'te büyük yangının yıl dönümünde yükselen alevler korkuttu