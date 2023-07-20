Deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı binanın onarımı sırasında çatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi’nde tek katlı hasarlı binanın çatısı, onarım çalışması sırasında çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 3 kadın enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
KADINLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Enkaz bölgesinde çalışma yapan ekipler, Hürü Kayık, Tuba ve Fatma Ataş’ı bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba ve Fatma Ataş kentteki hastanelere sevk edildi. (AA)