Deprem konutu, rant konutu oldu

11 ili vuran depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yılda kalıcı deprem konutlarının yapımının tamamlanacağını duyurdu. Konutların adresi yine AKP oldu.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

11 ili yıkan deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1 yılda kalıcı deprem konutlarının yapımının tamamlanacağını açıklamıştı…

Konutlar için bir bir ihaleye çıkılırken, ihaleyi kazanan şirketler arasında çok sayıda AKP'li ismin olduğu da görüldü. Bunun bir örneği de Hatay'da yaşandı.

Depremden en çok hasar alan bölgelerin başında gelen Hatay'daki Hatay İli Belen İlçesi Atik Mahallesi 292 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Mart'ta düzenlendi.

Davetli usulüyle pazarlık yöntemiyle yapılan ihaleye 10 firma geçerli teklif sundu.

İhale 518 milyon TL bedelle Bahadır Mühendislik ve Gütaş Yapı Taahhüt Şirketi'ne gitti.

Gütaş Şirketi'nin sahibi Hilmi Sezer Cansız'ın ise eski AKP Keçiören İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Gütaş şirketi daha önce de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan iki ihale almıştı.

KAMUNUN MİLYARLIK İHALELERİNİ ALIYOR

Bir diğer sonuçlanan ihale ise Hatay İli, İskenderun İlçesi, Aşkarbeyli Mahallesi 499 Adet Konut, Cebike Mahallesi 460 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi oldu.

23 Mart’ta sözleşmesi imzalanan konut projesi için Sibar Yapı Teknik Ticaret A.Ş. ile 1 milyar 772 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Sibar Yapı 11 Kasım 2022'de de Hatay Payas ilçesi 542 konut, 32 dükkan, 1 adet ilkokul ve bir de 24 derslikli ortaokul ihalesini 574 milyon 425 bin TL bedelle kazanmıştı. Ayrıca Sibar Yapı Aksaray, Aziziye gibi ceza infaz kurumlarının da yüklenici şirketi.

İlginizi Çekebilir Bir deprem konutu ihalesi daha AKP'li isme gitti