Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasının bir sonucu olarak ülkenin birçok farklı noktasında son 24 saat içerisinde çok sayıda deprem oldu. Vatandaşlarda kısa süreli endişe ve panik yaratan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelendi...

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Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor, son 24 saatte meydana gelen depremler çoğunlukla Doğu Anadolu ve Akdeniz’de meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

NACİ GÖRÜR UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından AFAD yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Görür, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Deprem bölgesindeki insanlarımla bir söyleşi: sevgili dostlarım, hepinizin acısı büyük, sizleri anlıyorum. Endişe ve korku kimi konularda sizi etkiliyor. Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez.

-Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir.

“KESİN SÖYLEMLER, YORUMLAR BEKLEMEYİN”

-Bu faylar Malatya Fayı ve Adana Havzasına sarkan faylar olabilir. Bu söylediğim de bir olasılıktır. Yerbilimcilerden kesin söylemler, yorumlar beklemeyin.

-Deprem bilinmez. Lütfen insanlarımız için, çocuklarımız için hep beraber deprem dirençli yerleşim alanları için çalışalım ve yöneticilerimizden bunu talep edelim.

-Ancak bu şekilde yaralarımızı sarar ve gelecek nesillerin kalbini kazanırız, sevgiyle.