Deprem uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, o rapora dikkat çekti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası'nın aktif faylar üzerinde kurulmuş kentlerle ilgili vali, belediye başkanları ve milletvekillerine sunduğu rapor için çağrıda bulundu. "Kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim" diyen Görür, "Bu ülkede her an her yerde büyük bir deprem olabilir, binlerce canımızı yitirebiliriz" mesajını paylaştı.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından ‘Kimi yerel yöneticilere özel duyuru’ başlığıyla bir paylaşım yaptı.

“HER AN HER YERDE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR”

Kentlerin vali, belediye başkanları ve milletvekillerine seslenen Görür, uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, mesajında şunları belirtti:

* “Bugünlerde sevindirici bir gelişme olarak söyleyebilirim ki tüm ülkede deprem bilinci ve farkındalığı arttı. Bu artışa maalesef on binlerce insanımızı kaybettikten sonra vardık. Keşke böyle olmasaydı. Artık fay tartışmıyoruz, deprem ne zaman olur, bizde olur mu olmaz mıyı tartışmıyoruz. Bu ülkede her an her yerde büyük bir deprem olabilir, binlerce canımızı yitirebiliriz.

“KENTLERİMİZİ DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRELİM”

* Ülkemizde çok sayıda bizzat aktif faylar üzerinde kurulmuş, gelişmiş kentlerimiz var. Bunların hangileri olduğunu Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası raporlarla açıkladı. Bu raporları Merkezi idareye, o kentlerin vali ve belediye başkanlarına, milletvekillerine sundu. Saygıdeğer yöneticilerimiz, bize bir şey olmaz demeden kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim. Bu işe öncelikle fay zonları içerisinde olan kentlerimizden başlamalıyız. İnsanımızın can güvenliği en öncelikli görevimizdir. Bunu başarabiliriz. Saygılarımla”

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