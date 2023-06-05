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Depremde hasar görüp yıkımına başlanan 7 katlı bina çöktü

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün kontrollü yıkımına başlanan 7 katlı bina, akşam saatlerinde çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası enkazın bir kısmının savrulduğu cadde trafiğe kapatıldı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231’inci sokakta bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Abdullah apartmanının sabah saatlerinde kontrollü yıkımına başlandı.

Apartmanın bir bölümünün yıkımı gerçekleştirilirken havanın kararmasıyla çalışmaya ara verildi. Akşam saatlerinde binanın büyük bölümü kendiliğinden çöktü.

İhbarla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

Enkazın bir kısmının savrulduğu cadde güvenlik amacıyla trafiğe kapandı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken enkazın sabah kaldırılacağı öğrenildi. (DHA)

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