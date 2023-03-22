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Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla ilçe bazlı eğitime başlanacağını bildirdi.

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Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim başlıyor

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.” ifadesine yer verdi.

Özer’in paylaşımında yer alan tabloya göre, Malatya’nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerinde; Adıyaman’ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde; Kahramanmaraş’ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay’ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde 27 Mart’ta kademeli olarak eğitime başlanacak.

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