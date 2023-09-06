Depremden kaçıp geldi, balkondan düşüp öldü
Artvin'in Arhavi ilçesinde oturdukların 2'nci kattaki evin balkonunda düşen 7 yaşındaki Erdal Orbay hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye'den gelip ilçeye yerleştikleri belirtildi.
Olay, dün ilçesinin Muratzade Mahallesinde meydana geldi. Erdal Orbay, oturdukları 5 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairenin balkonundan düştü.
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Orbay ailesinin, 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Osmaniye’den ilçeye gelip yerleştiği belirtildi. (DHA)