Depremzede Duru Avrupa şampiyonu

Duru Özer, İsviçre’de yapılan Avrupa Bilgisayar Olimpiyatı’nda yarıştı. 52 ülkeden 189 rakibini geride bırakıp altın madalyayı aldı. “Zor günler geçirdim, ama atlattım” dedi...

Sultan UÇAR

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Kız öğrencilerin bilişime olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021'de düzenlenmeye başlayan Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na, Türk kız öğrenciler damgasını vurdu. Bu yıl İsveç'in Lund kentinde 15 – 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 52 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden 17 yaşındaki Duru Özer, altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

DEPREME RAĞMEN PES ETMEDİ

Lise yıllarında bilgisayara olan ilgisinin matematiğe olan merakının devamı olarak geliştiğini dile getiren Özer, Olimpiyatlar'daki başarısının temelinde de bunun olduğunu söyledi. Özer, deprem ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Özer, “Çok zor günler yaşadık, kaotik bir dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Birçok insanı kaybettik. Hepimiz başka kentlere, başka okullara dağıldık. Zor günlerdi. Olimpiyatlara hazırlanmam da güç oldu” dedi. Özer, üniversite sınavında hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyledi.

Türkiye'yi temsil için yetiştiriliyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için yetiştirilen genç bilim insanları arasında yer alan Duru Özer'in bu yılki başarısı daha da anlamlı hale geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta yaşayan Özer'in evi depremde

hasar gördü. Öğretmen, arkadaş, komşularının acılarına şahit oldu. İki kardeşiyle birlikte İzmir'deki anneannesinin yanına gelip yerleşti. Anne ve babası ise Kahramanmaraş'ta kaldı. Özer bu şartlar altında çalıştı.