Depremzedelerden kira yardımını geri istediler

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında kentsel dönüşüm uygulaması çerçevesinde depremzedelere kira yardımı yapılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, depremzedelere yapılan kira yardımlarında 'sehven' 6 bin lira fazla ödeme yapıldığını belirterek parayı faiziyle geri istemişti. Kira yardımının faiziyle geri istenmesine tepki gösteren depremzede Erdal Başak, “Ben ne faiz yerim ne de faiz öderim. Bu durumu hukuksuz buluyorum.” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2020 yılında Sivrice merkezli 6,8’lik deprem sonrasında depremzedelere yapılan kira yardımlarında fazladan para yardımı yapıldığını belirterek depremzedelerden paranın faiziyle ödenmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

“SEHVEN PARA VERİLDİ DENİLEREK FAİZİYLE GERİ İSTENİYOR”

24 Ocak 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasındaki evinin riskli alan içerisinde kalması sonrasında Çevre Şehircilik ive İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından evinden tahliye edilmesinin istendiğini belirten depremzede Erdal Başak, “Biz de evlerimizi boşalttık ve evlerimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldı. Bir ay kadar kirada oturduktan sonra merkez Cumhuriyet Mahallesinde ev çıktı ve biz oraya yerleştik. Bu zaman içerisinde iki defa evimi taşıdım.

Bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 bin lira tarafımıza verildi. Ama cumhurbaşkanımızın ‘ev sahiplerine 5 bin TL kiracılara ise 2 bin 500 TL para ödendi' sözlerine rağmen bizlere bu para ödenmedi. AFAD'dan bu parayı talep ettiğimizde ‘size Çevre Şehircilikten 6 bin lira para ödendiği için 5 bin TL taşıma bedelleriniz ödenmeyecek' denildi.

Şimdi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sehven bu paranın verildiği gerekçesiyle bizlerden faiziyle beraber 7 bin 600 lira para talep edilmektedir. Bu konudan dolayı muzdaribiz. Faiz adı altında bizden para ödenmemiz istenmektedir” diye konuştu.

“NE FAİZ YERİM NE DE FAİZ ÖDERİM”

‘Evimiz yıkıldı, dünya kadar mağduriyet yaşadık' diyen depremzede Erdal Başak açıklamasına şöyle devam etti;

“Sorunlu bir şekilde aldığımız evleri tekrardan boyadık, onardık temizledik ve o evlere bir şekilde yerleşebildik. Rezerv evler bizlere inşaat halindeyken teslim edildi ve biz çok büyük masraflar yaptık. Şu an verdikleri 6 bin lira parayı faiziyle istedikleri için devletten şuanda bir fayda ve katkı almamış bulunmaktayız. Ben ne faiz yerim ne de faiz öderim bu durumu hukuksuz buluyorum. Devletin bana vermiş olduğu 5 bin TL ev taşıma bedelidir hem de devlet tarafından bana verilmiş bir haktır.”

“HANGİ KANUNA DAYANARAK BUNPARAGI FAİZİYLE İSTİYORSUNUZ?”

Depremzedelere yapılan kira yardımlarının faiziyle birlikte geri istenmesine CHP'li vekil Gürsel Erol da tepki gösterdi. Erol, “24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında vatandaşlarımızın hak sahiplikleriyle ilgili ve o yıldan bu sürece kadar mağduriyetleri hala devam ediyor. Bu üç yıl içerisinde gerekli kamu bütçesinden gerekli yatırımlar yapıldı.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için önlemler alındı ama görünen o ki bu üç yıl içerisinde gelişen süreç doğrultusunda bazı mağduriyetlerin devam ettiği hatta geçmişte ki uygulamalardan kaynaklı yeni mağduriyetler yaratılmasına yönelik bir takım yazışmalar tarafıma vatandaşlar tarafından iletilmektedir. Depremin yaşandığı ilk süreçte vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için kira yardımı, eşya taşıma, nakliye yardımı gibi yardımlar yapıldı. Bu yardımların yapıldığı dönemde hepimiz bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiştik. Ama son günlerde tarafıma Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yapmış olduğu yazışmalardan kaynaklı yeni bir mağduriyetin yaratılmasıyla ilgili yazışmalar tarafıma gönderiliyor.

Burada yapılan bir takım ödemelerin işlem hatası ve idariden kaynaklı hatanın olduğu ifade edilerek vatandaşlara verilen paranın faiziyle beraber istenmesine yönelik yazışmalar var. Bu hiç doğru bir işlem değil. Devlet hata yapmaz devlet hata yaparsa bunun bedelini vatandaşa ödetmez devlet yapmış olduğu hatadan kaynaklı kendi içerisinde tollera eder. 2020 yılında verilen paranın üzerinden üç yıl geçmesinden sonra siz hangi gerekçeyle, hangi kanuna dayandırarak bu parayı faiziyle geri istiyorsunuz? Bununla ilgili cumhurbaşkanı kararnamesiyle bunlar affedilebilir vatandaşın bu mağduriyeti de çözülebilir. Vatandaştan bu paranın geri istenmesi ilgili bir talepte bulunulmaz doğru değildir.

Vatandaşın zaten evi yıkılmışken hala Elazığ'da köy evleri yapılırken birçok bina daha yıkılmamışken 2020 yılında yaşadığı bütün mağduriyetlere rağmen devletin devlet olma sorumluluğuyla yaptığı parasal yardımı faiziyle beraber tekrar vatandaştan istemek siyasi beceriksizliktir. Ben vatandaşlarıma şunu söylüyorum, inşallah 2023 yılında yapılacak seçimde CHP ve Millet ittifakı iktidar olursa biz geçmişe yönelikte olsa depremde yaşanan tüm mağduriyetlerin çözümüyle ilgili cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu kararnamesi çıkararak bu sorunları çözeceğim diyorum ve bu konuda da Elazığ kamuoyunu bilgilendirmek isterim” ifadelerini kullandı.

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