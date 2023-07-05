Abone Ol

Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. 50 çadırın kül olduğu yangında can kaybı yaşanmadı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde AFAD’a ait 87 çadırın bulunduğu çadır kentte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına Hatay Büyükşehir ile bölgede görev yapan diğer belediyelere ait ekipler müdahale etti.

ÇADIRDAKİLER GÜVENLİ BÖLGEYE GEÇTİ

Çadırlarda kalanlar dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti. Çadırdan çadıra geçen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. 87 çadırın 50’si tamamen yanarken vatandaşlara ait eşyalar da kül oldu.

Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

Makilik alanda yangın çıktı, alevler evleri tehdit ettiİlginizi ÇekebilirMakilik alanda yangın çıktı, alevler evleri tehdit ettiSiirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormana da sıçradıİlginizi ÇekebilirSiirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormana da sıçradı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam