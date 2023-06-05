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Dere suları yine yükseldi: Kastamonu’da iş yeri ve evleri su bastı

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı. 2 sene önce Bozkurt'ta Ezine Deresi'nin yükselmesiyle yaşanan felakette çok sayıda kişi ölmüştü.

Yayınlanma: 07:20 - 05 Haziran 2023 Güncellenme:
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2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi kaybolmuştu. Dün gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi’nde taşmalar meydana geldi.

İnebolu’da ise Söke Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor. (DHA)

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