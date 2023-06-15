Dert babası Sarıgül

CHP’li Mustafa Sarıgül, Meclis’te yeni dönemin en yoğun vekili oldu. Ziyaretçisi eksik olmuyor. Her gün onlarca kişinin derdine çare arıyor.

Başak KAYA

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Muhalefetin popüler ismi CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te de dikkatleri üzerinde topluyor. Kalabalık seçmen gruplarıyla Meclis'te dolaşan Sarıgül, vatandaşların sorunlarını dinliyor, çözüm arıyor. Meclis polisi de ziyaretçisi eksik olmayan Sarıgül ve seçmenlerini yalnız bırakmıyor.

TBMM'ye Genel Kurul çalışma saatleri ve bazı günler seçmen alınmıyor. Ancak Sarıgül ile görüşmek isteyen vatandaşlar her türlü engeli aşıyor ve kulise kadar geliyor. Fotoğraf çekilmesinin yasak olduğu yerlerde vatandaşlarla selfi çeken Sarıgül'e ilgi yüksek olunca, Meclis polisi de bir aksilik yaşanmaması için yakın takipte bulunuyor.

Vatandaşlar Sarıgül'den en çok iş ve sağlık sorunlarının çözümü için yardım istiyor. Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi (TDP) yakında CHP'ye katılacak. 23 Haziran'daki olağanüstü kongrenin ardından TDP tasfiye edilecek.