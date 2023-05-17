DEVA Partisi: Bu seçimi en güzel yılları umutsuzlukla geçen gençler kazanacak

DEVA Partisi, seçime 11 gün kala sosyal medyadan, “Bu seçimi kimler kazanacak #KararVer” notu ile bir video paylaştı. Videoda Ali Babacan’ın, “Bu seçimi ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Bu seçimi, sattığı malı yerine koyamayan esnaf kardeşlerimiz kazanacak. En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak” sözlerine yer verildi.

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DEVA Partisi resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan'ın farklı mitinglerden ve vatandaş ziyaretlerinden yer alan görüntüleri eşliğinde, daha önce yaptığı açıklamalara yer verildi.

“Bu seçimi kimler kazanacak #KararVer” notu ile paylaşılan videoda, Babacan'ın şu açıklamaları yer aldı:

“İKİ SEÇENEKLİ BİR REFERANDUMA GİDİYORUZ”

“İki seçenekli bir referanduma gidiyoruz. Önümüzde iki tane tercih olacak. Cevabınız nedir, soruyorum; Otoriterlik mi, demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Kavga mı, barış mı? Kriz mi, huzur mu? Yoksulluk mu, zenginlik mi? Karakış mı, bahar mı? Bu seçimi 7'den 70'e, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e tüm Türkiye kazanacak.

“BU SEÇİMİ ÇİFTÇİ, ESNAF, GENÇLER, MİLYONLAR KAZANACAK”

Bu seçimi ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Bu seçimi, sattığı malı yerine koyamayan esnaf kardeşlerimiz kazanacak. En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak.”

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