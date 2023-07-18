Motosikleti devrilen sürücü can verdi
Ankara'da 19 yaşındaki Yunus Bodur, kullandığı motosikletin devrilmesi sonrası öldü.
Çubuk ilçesinde Yunus Bodur’un kullandığı motosiklet, saat 03.00 sıralarında Karagöl Caddesi ile Güven Sokağı’nın kesiştiği kavşakta devrildi. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Bodur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bodur, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
19 yaşındaki Bodur’un cenazesi, ikindi namazı sonrası Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Paşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)