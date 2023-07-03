Devrilen silindirde can pazarı

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde kontrolden çıkan silindir şarampole devrilirken, operatör ile oğlu iş makinesinden atlayarak kurtuldu, 13 yaşındaki diğer oğlu ise araçta sıkıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merzan Mahallesi’nde Lokman Deniz yönetimindeki asfalt silindiri, operatörünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi.

ATLAYARAK KURTULDULAR

Lokman Deniz ile yanında bulunan bir çocuğu iş makinesinden atlayarak sağ kurtulurken, diğer çocuğu Rugeş Deniz ise iş silindirde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, silindirde sıkışan Rugeş’i çıkartmak için zamanla yarıştı.

Rugeş, bölgeye çağrılan vincin de kullanıldığı 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yeden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Rugeş, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var