Dikili Kitap Günleri’ne ilgi büyük oldu
İzmir’in Dikili İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kitap Günleri”nin ikincisi yapıldı. “Kitap Günleri”ne 102 yazar, 67 yayınevinin katıldı. Didim’de 19’uncusu yapılan “Altınkum Yazarlar Festivali”nde de, gazetemiz yazarı Saygı Öztürk’e, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Öznur Gündoğdu tarafından plaket verildi.
İzmir'in Dikili İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kitap Günleri”nin ikincisi yapıldı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, geleneksel hale getirdikleri, halkın büyük ilgi gösterdiği “Kitap Günleri”ne 102 yazar, 67 yayınevinin katıldığını söyledi.
Kırgöz, “9 günde 22 söyleşi ve panel düzenlendi. 20 binden fazla vatandaşımız dinledi. İmza günlerine SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Korkusuz yazarı Ümit Zileli, Birgün yazarı Timur Soykan, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, ünlü şair Ataol Behramoğlu, yazar Ahmet Ümit de katıldı” dedi.
Öte yandan Didim'de 19'uncusu yapılan “Altınkum Yazarlar Festivali”ne, gazetemiz yazarı Saygı Öztürk de katıldı. Büyük ilgi gören imza gününün anısına Öztürk'e, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Öznur Gündoğdu tarafından plaket verildi.