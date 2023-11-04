Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye sevk edildi… 40 sayfa soru

Dilan ve Engin Polat çiftinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i adliyeye sevk edildi.

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli adliyeye gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat’ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.





Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.

OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

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