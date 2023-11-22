Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluğa itiraz

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat’ın avukatları, sulh ceza hakimliğine başvurarak, tutukluluğa itiraz etti

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Bahçeşehir'de, 1 Ekim'de sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamımda, şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, “birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme” suçundan 14 Kasım’da tutuklanmıştı.

HAKİMLİĞE BAŞVURDU

Polat ailesinin avukatı Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat hakkındaki tutukluluğa itiraz etti. Hakimlik, şüphelilerin itirazını değerlendirecek.

‘KARA PARA AKLAMA' İDDİASIYLA DA TUTUKLANMIŞLARDI

Öte yandan haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından da soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği’nce aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.