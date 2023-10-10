Dilan Polat’ın servetinin kaynağı ne? Para aklama iddiaları bu akşam SÖZCÜ TV’de

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat ile para aklama iddiaları SÖZCÜ TV'de Nokta Atışı’nda masaya yatırılıyor.

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İpek Özbey moderatörlüğünde ekrana gelen Nokta Atışı'nda bu akşam açıklamaları ve yaşantısıyla gündemden düşmeyen Polat ailesinin para aklama iddiaları konuşulacak.

Siyasi bağlantılarını kullanarak kara para mı aklıyorlar? Güzellik merkezleri aslında paravan mı? Bir yandan para basıp bir yandan nasıl sadece 15 bin lira vergi ödüyorlar?

Uçaklar, lüks arabalar, mücevherler ve saçılan paralar… Bu servetin kaynağı, yeni dönemin hızla yükselen zenginleri, siyasilerle fotoğrafları ve tartışılan her şey mercek altına alınıyor. İpek Özbey soracak hukukçu Feyza Altun, SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve vergi uzmanı Nedim Türkmen, gazeteciler Emrullah Erdinç ile Seher Yaşayacak anlatacak.

Nokta Atışı bu akşam 20.15’te SÖZCÜ TV’de…