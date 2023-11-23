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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 1 tutuklama daha

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında daha önce tutuklanan avukat Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklandı.

Sözcü İstanbul
Yayınlanma: 16:16 - 23 Kasım 2023 Güncellenme:
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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 1 tutuklama daha

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