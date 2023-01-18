Blinken ile görüşme sonrası Çavuşoğlu’ndan F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.

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Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız.” dedi.

“ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ”

Türkiye’nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD’nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar’daki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nı kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi.

“BAZI KONULARDA FARKLILIKLAR VAR”

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.

Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşme sonrasında yeni bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD’ye teklifte bulunduklarını söyledi.

F-16’larla ilgili ise Çavuşoğlu, “Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı. (AA)

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