Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Lavrov, Bakan Fidan’ı yeni görevi için tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlık'tan görüşmeye dair yapılan bilgilendirmede, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir” denildi.