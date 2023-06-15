DİSK’ten 15-16 Haziran Direnişi anması: Kurtuluş ortak mücadelede

DİSK, 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Yoğurtçu Parkı'nda bugün anma töreni düzenledi. Açıklamaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK üyeleri de katıldı. “Şanlı Haziran’ın izinde. Kurtuluş ellerimizde” yazılı pankartın açıldığı anmada, direnişte yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Anmada konuşan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, direnişin; DİSK'in ve Türkiye'deki işçi sınıfının en büyük direnişlerinden birisi olduğunu belirtti. Serdaroğlu, şunları söyledi:

DİSK'İN KAPISINA KİLİT VURMAK İÇİN ARAYIŞA GİRMİŞLERDİ

Yaklaşık yarım asır önce DİSK'in kapatılması girişimlerine karşı ayağa kalkan işçi sınıfı, 15-16 Haziran'da yaşamı durdurmuş, şalterleri indirmiş ve alanları doldurmuştu. İşçiler ve sendikal örgütlenmenin önüne konulan bu engellere karşı direne direne bir savunma mücadelesi ortaya çıkmıştır.

1967 yılında kurulan DİSK'in büyümesini, fabrikalarda, iş yerlerinde engelleyemeyenler DİSK'in kapısına kilit vurmak için parlamentoda bir yasal düzenleme arayışına girmişlerdir.

Hükümet, sendikalar kanununda değişiklik yaparak örgütlenmenin önüne devasa bir baraj koyarak DİSK'i fiilen ortadan kaldırmak istiyordu. Dönemin Çalışma Bakanı, övünerek ‘TÜRK-İŞ'ten başka konfederasyon kalmayacak ve DİSK'in çanına ot tıkayacağız' diyerek o meşhur bugünlere kadar gelen sözleri söylüyorlardı. Elbette DİSK, bugünlerde olduğu gibi o gün de bu değişikliğe olması gereken zamanda sert bir tepkiyi gösterdi.

KEMAL TÜRKLER'İN YAPTIĞI KONUŞMA İŞARET FİŞEĞİ OLDU

Yapılan görüşmeler sonuç vermeyince direnmek şart oldu. 14 Haziran 1970'te DİSK'te yapılan iş yeri temsilcilerinin ve öncü sendikacıların katıldığı bir toplantıda Kemal Türkler'in yaptığı konuşma, işaret fişeği oldu. DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler konuşmasında şöyle diyordu; ‘Meclis'teki kanuna karşı kısa zamanda DİSK'e bağlı bütün sendikaların hemen kendi iş kollarında greve geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz işçiyiz. Dünyada her şeyi yapan işçiler durduğu zaman dünya durur arkadaşlar. Uçak durur, gemi durur, fabrikalar durur, bütün vasıtalar durur çünkü biz işçiler, buna hakim olduğumuz müddetçe her şey de o zaman kendiliğinden halledilmiş olur'.

Kemal Türkler, toplantıda bu söylediği sözle o işaret fişeğini bir kez daha ateşlemiş oldu. Nitekim Türkiye işçi sınıfının en önemli işçi sınıfı liderlerinden olan Kemal Türkler'in dediği gibi oldu süreç.

15-16 Haziran 1970'te on binlerce işçi DİSK'e ve sendikalarına sahip çıkmak için iki gün boyunca Kocaeli, İstanbul hattında bütün fabrikalarda, DİSK'e bağlı sendikaların üyesi olsun olmasın direnişe geçti. Bu önemliydi. DİSK'in dışındaki sendikaların hatta sendikasız işçilerin de bu sürece dahil olması, direnişin daha başarılı bir şekilde yürütülmesini sağladı.

BİNLERCE İŞÇİ, GÖZDAĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARTILDI

İşçiler fabrikaları boşaltarak yollara aktılar. Ne polis copları ne panzerler ne de barikatlar, birleşen işçileri hiçbir şey durduramadı. Direnişte şehit verdiler. Üç yürekli insan Yaşar Yıldıran, Mustafa Bayram ve Mehmet Gıdak adlı işçiler öldürüldü.

Hükümet, 16 Haziran 1970'te sıkıyönetim ilan etti. Kemal Türkler başta olmak üzere çok sayıda işçi ve işçi önderleri tutuklandı. Binlerce işçi, gözdağı vermek amacıyla patronlar tarafından işten çıkartıldı.

Parlamentoda DİSK'i kapatmak için yapılan girişimler de bu mücadeleyle, bu tarihsel direnişle, işçi sınıfının tarihindeki en önemli başkaldırıyla da geriletilmiş ve boşa çıkartılmış oldu.

Sömürüye nasırlı ellerin yumruğunu vurduğu gündür 15-16 Haziran. İşçilerin DİSK'e güvendiği ve sahip çıktığı gündür. Sarı ve güdümlü sendikacılara karşı işçi sınıfının DİSK'i seçtiği ve onu bağrına bastığı gündür 15-16 Haziran. İşçi sınıfı haklarına el uzatıldığında neler yapabileceğini bu şanlı direnişle bütün dosta düşmana göstermiştir işçiler. 15-16 Haziran direnişçilerine sendikal hakları için bedel ödeyen işçileri mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz.

İŞÇİLERİN HAKLARI CİDDİ TEHDİTLER ALTINDA

Ülkemiz, dünyada sendikal hakların en kötü olduğu 10 ülkeden biri hâline gelmiş durumda. Grevler yasaklanıyor, Anayasa'da grev hakkımıza bugüne kadar onlarca kez olmak üzere engel kuruluyor.

Böylece Türkiye işçi sınıfı bugünlerde tartışılan o önemli gündem maddesi olan asgari ücret rakamlarına mahkûm edilmeye çalışılıyor. Açlık sınırının bile altındaki asgari ücret bugün ortalama ücret hâline eldi. Gelir dağılımı bozuluyor. Zengin daha zengin olurken yoksullar dünden daha kötü şartlar altında yaşamaya mahkûm ediliyor, yoksullaştırıyor.

Vergi adaletsizliği nedeniyle ekmeğimiz gün geçtikçe daha fazla küçülüyor. İşçiler, patronlarıyla aynı şekilde vergi vermek zorunda kalıyorlar bu adaletsiz vergi düzeninde. Kasıtlı olarak düşük belirlenen vergi dilimleriyle işçiler çok kısa bir süre içerisinde sanki zengin olmuş gibi bir üst vergi dilimlerine girmek durumunda kalıyor. Güvencesiz çalışma taşeron düzeni kamuda, belediyelerde hâlâ devam ediyor.

KURTULUŞ ELLERİMİZDEDİR

53 yıl önce sendikal hakları için ayağa kalkan işçi sınıfı bugün de haklarına sahip çıkmak için birleşmek ve mücadele ederek kazanmak zorundadır. 53 yıl önce de 53 yıl sonra da kurtuluş, birliğimizdedir. Kurtuluş, ortak mücadelededir. Kurtuluş ellerimizdedir.

Direnişte öldürülenler için alana karanfil bırakılmasının ardından anma töreni sona erdi.(ANKA)