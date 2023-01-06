Diyanet’in yağmur duası: Üzerimize kar ve yağmur indir

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde yağmur duası... Hutbede, "Son zamanların en kurak günlerini yaşıyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir" denildi.

Deniz AYHAN

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2023 yılındaki 36 milyar TL’lik bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan ve 130 bin personeli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde yağmur duası yaptı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve camilerde okutulan “Besmele: Berekete açılan kapı” başlıklı hutbede, “Her işimize besmele ile başlayalım” denildi. Hutbede, yağmur duası için çağrıda da bulunuldu ve şöyle denildi:

“Son zamanların en kurak günlerini yaşıyoruz. Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah'ım, acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma.”

130 BİN PERSONEL, 36 MİLYAR BÜTÇE

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılında 35 milyar 910 milyonluk bütçesiyle İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçelerini geride bıraktı. Diyanet bu yıl 28.7 milyar TL’yi de personel gideri olarak harcayacak.. Diyanet'e ayrılan bütçenin büyük bölümünü personel giderleri oluşturuyor ve 130 bini aşkın personeli bulunuyor.