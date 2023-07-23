Diyarbakır’da yürekler ağza geldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 işyerinin çatısında çökme meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Öte yandan 6 katlı bir binanın yıkımı esnasında da çökme yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çınar ilçesi Cumhuriyet mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 işyerinin çatısının bir kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöken çatının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

BİNA ÇÖKTÜ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.

Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı üzerindeki 6 katlı Serin-1 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı bina böyle yıkıldı

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı