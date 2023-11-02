Diyarbakır’da silahlı kavga: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki bir genç sırtından vurularak ağır yaralandı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki 3’üncü Oto Sanayi Sitesi’nde akşam saatlerinde, iddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli yanında getirdiği tabancayla karşı gruptakilere ateş açtı.

VURULAN GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki B.A., sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A., ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancayı bir iş yerinin 2’nci katında buldu. B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)