‘Diyet borcumuz yok’ diyen Fatih Erbakan AKP’yi eleştirdi

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AKP'ye verdiğini aktaran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez” dedi.

Erbakan, Ankara’da bir otelde düzenlenen ve 100’den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı “Adalet için Refah’ta Birleşiyoruz” programında konuştu.

‘KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK’

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını, milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını dile getirdi.

Erbakan, “Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var.” ifadelerini kullandı.

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AKP’ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini anlattı.

Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erbakan, “Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez.” diye konuştu.

AKP hükümetlerinin mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar attığını, ancak halen giderilmemiş olan sorunlar ve çözüm bekleyen mağduriyetler olduğunu aktaran Erbakan, EYT gibi sorunlar için adım atılırken staj sorununa takılanların mağduriyetlerinin ortaya çıktığını savundu.

Meclis’in ekim ayında açılmasıyla toplumun farklı kesimlerinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin çalışmalarını yapacaklarını aktaran Erbakan, sahip oldukları 5 milletvekilini 50 milletvekili gücüyle çalıştırarak, iktidarın sorunlara çözüm üretmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

ÇÖZÜMÜN ADRESİ MUHALEFET DEĞİL

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin de kendilerini mağduriyetlerin çaresi gibi göstermeye çalışmasına rağmen gerçeğin böyle olmadığını söyleyen Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerde işten çıkarmama sözü vermesine rağmen CHP’li belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığına işaret etti.