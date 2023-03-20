Doğu Perinçek’ten YSK’ya cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvuruda bulundu. Perinçek, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum.

“İKİNCİ TURDA BİZ OLACAĞIZ”

YSK Başkanına gerekli evrakı teslim ettim” dedi. Vatan Partisi olarak zorlukların içinden geldiklerini belirten Perinçek, “Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15 Temmuz gecesi Amerika gladyosu FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız, yine görevlere hazırız. Zorlukların üstesinden gelen bir hayata, bir geleneğe sahibiz. O bakımdan Türk milletinin büyük kararına, çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum.

100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var” dedi.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ne yapacakları sorusuna Perinçek, “Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkinci turda biz olacağız” cevabını verdi. (DHA)

İlginizi Çekebilir YSK'dan dikkat çeken sandık kararı