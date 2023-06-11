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Doğuhan öldü, Barış ağır yaralı

Tekirdağ'da takla atıp tarlaya devrilen cipteki Doğuhan Deniz öldü, sürücü Barış Teker ağır yaralandı.

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Doğuhan öldü, Barış ağır yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çorlu ilçesinde, çevre yolunun Karatepe mevkisinde meydana geldi.

Barış Teker’in kontrolünü kaybettiği cip, takla atarak tarlaya devrildi. Cipte bulunan 23 yaşındaki Doğuhan Deniz, dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Barış Teker ağır yaralandı.

Doğuhan Deniz

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Teker, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Doğuhan Deniz’in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Doğuhan Deniz ile yaralanan Barış Teker’in Çerkezköy ilçesinde oto galericiliği yaptıkları belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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