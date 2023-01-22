Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Doğuş Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Doğuş Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.02.2023 Cuma günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.